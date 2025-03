Unlimitednews.it - Crolla una palazzina a Monteverde a Roma, tratto in salvo un uomo

(ITALPRESS) – Unadi due piani èta in via Vitellia, angolo via Pio Foà apoco prima delle ore 9. Il crollo è avvenuto dopo una forte esplosione, forse a causa di una fuga di gas. Sul posto, i vigili del fuoco che hanno esdalle macerie unin vita, si tratterebbe di uno scozzese. Prosegue la ricerca per escludere la presenza di altre persone coinvolte.Foto: account X Vigili del Fuoco(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo