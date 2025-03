Crolla palazzina a Roma si teme il peggio | donna estratta viva

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una violenta esplosione ha sconvolto il quartiere Gianicolense dinella mattinata del 22 marzo. Intorno alle 8:30, unadi due piani èta in seguito a una potente deflagrazione in via Vitellia, all'incrocio con via Pio Foà. Secondo le prime ipotesi, la causa sarebbe una fuga di gas, ma sono ancora in corso accertamenti per chiarire l'origine esatta dell'incidente.

La struttura coinvolta era parte delle ex scuderie di Villa Pamphilj, successivamente riconvertite in abitazioni. Al momento dell'esplosione, l'edificio è collassato su sé stesso, scatenando panico tra i residenti e i passanti. "Sembrava una bomba, il boato è stato fortissimo", hanno raccontato alcuni testimoni a LaPresse, descrivendo anche un intenso odore di gas diffuso nell'aria.