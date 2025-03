Foggiatoday.it - Crisi idrica, mancano all'appello 110 milioni di metri cubi d'acqua: "È allarme rosso"

Leggi su Foggiatoday.it

per la grave carenza diin Puglia con l’assenza di piogge, quando la svolta radicale tanto attesa non è avvenuta in inverno, con il rischio di unasenza precedenti, considerato cheall’già 110did’rispetto allo stesso.