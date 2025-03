Internews24.com - Crespo presenta il Mondiale per Club: «Sarà grandioso! Difficile dire per quale squadra tiferò»

di RedazioneL’ex attaccante dell’Inter, Hernan, si è espresso così sulle squadre per cu farà il tifo al prossimopernegli USAIntervistato da RTV San Marino, Hernan, ex attaccante dell’Inter, ha parlato così delperche si terrà a giugno negli USA: competizione alladall’Italia parteciperanno proprio i nerazzurri, oltre alla Juve.SULPER– «importante per tutti perché finalmente potremo vedere competere i giocatori l’uno contro l’altro con la maglia dei propriin un vero torneo. Perciòfantastico vederli giocare».PER CHI FARÒ IL TIFO? – «Èdavvero perché sono cresciuto con il River Plate fino all’età di 21 anni, ho passato parte della mia carriera anche all’Inter quattro anni in complesso e il mio cuorecon loro.