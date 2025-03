Inter-news.it - Crespo al bivio: «Inter o River Plate? Difficile, ecco per chi tiferò!»

Leggi su Inter-news.it

ha detto la sua sul Mondiale per Club. L’e ilsi sfideranno durante la prima fase. L’ex giocatore ha commentato in questo modo.SQUADRE DEL CUORE – In estate ci sarà il Mondiale per Club negli States, l’ennesima competizione che l’è chiamata a giocare in questa stagione bellissima ed estenuante. Ai canali di RTV San Marino, ha parlato a proposito di questo torneo il grande ex attaccante argentino Hernanper chi tiferà “Arma Letale”: «Èdavvero perché sono cresciuto con ilfino all’età di 21 anni, ho passato parte della mia carriera anche all’quattro anni in complesso e il mio cuore sarà con loro. Sarà moltoper entrambe le squadre perché ci sono grandi club in gara però penso che se parlassi con la Fifa magari loro potrebbero invitarmi».