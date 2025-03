Agi.it - Credo dunque sono

Leggi su Agi.it

AGI -. Pare miri a questo la bellezza che risplende in Vaticano: portare il pellegrino a “sentire” e affermare la propria fede senza soffocarla coi lacci della ragione. Stando a una concezione dell'arte, il bello dà forma al divino. E la basilica pietrina lascia il pellegrino davvero stupito, la bellezza può essere un favoloso tappeto volante per trasportare l'anima oltre. Nella chiesa, la Confessione (e la tomba di Pietro) è una delle mete da raggiungere. Percorrendo la navata centrale, l'opera si trova nella cavità sotto al Baldacchino, mentre in alto svetta la cupola michelangiolesca doveriportate le parole di Gesù all'apostolo: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, tuele chiavi del Regno dei Cieli”. Ogni elemento del quadro artistico è al suo posto, come in una costellazione: in basso si trova la Confessione, al centro l'altare papale e sopra la dichiarazione “celeste”.