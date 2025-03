Formiche.net - Così Napoli unisce Usa e Italia sugli investimenti

Leggi su Formiche.net

Un ponte trae Washington, costruito sulle fondamenta solide della cooperazione economica e deglistrategici. L’evento “SelectUSA” promosso da Simest in collaborazione con il Consolato Generale degli Stati Uniti nel capoluogo campano ha rappresentato un momento-chiave per rafforzare l’asse transatlantico e promuovere l’internazionalizzazione delle impresene.Secondo Pasquale Salzano, presidente di Simest, “essere presenti all’estero non significa delocalizzare. Al contrario, significa rafforzare le impresene, accompagnandole nei processi di sviluppo e rendendole più competitive anche sul territorio nazionale”.L’internazionalizzazione vienedelineata come una strategia per presidiare i mercati ad alto valore, creare reti durature e contribuire alla crescita del Made in Italy.