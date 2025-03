Lettera43.it - Cos’è il Floodlighting, la nuova tendenza della Gen Z nelle relazioni

Dimenticate la “regola del terzo appuntamento”. La Gen Z ama correre, anche, e già al primo incontro. Sta spopolando sui social, soprattutto su TikTok, ladel(letteralmente, illuminazione). Consiste nel cercare rapidamente l’intimità emotiva svelando sin da subito lati profondamente personali – anche traumatici – che di solito si confidano a relazione avviata. Seppur spinta da intenzioni più che comprensibili, questo atteggiamento rischia però di spaventare il o la potenziale partner che tende a chiudersi e alzare un muro. Occhio poi anche alle frodi online: il New York Post infatti ha sottolineato come diversi truffatori tentino di adescare la propria vittima raccontando senza filtri informazioni personali per creare un falso e prematuro senso di fiducia.