Velvetgossip.it - Cosa seguire in TV questa sera (23 marzo): il calcio contro Fabio Fazio

Leggi su Velvetgossip.it

, domenica 232025, il palinsesto televisivo offre diverse opzioni per gli spettatori. Su Rai 1, si svolgerà il tanto atteso inditra Germania e Italia, un match cruciale per il ritorno dei quarti di finale della Nations League. Le due squadre si sfideranno sul terreno di gioco tedesco, dopo la sconfitta subita dagli Azzurri giovedì scorso a San Siro. Per chi non fosse interessato ala partita, ci sono altre proposte interessanti.Film e programmi alternativiSu Rai 2, andrà in onda il film La Sostituta, che racconta la storia di Nèlie, una giovane infermiera che, durante la Prima Guerra Mondiale, decide di assumere l’identità di una collega deceduta al fronte. Questo dramma storico offre uno spaccato della vita durante la guerra e delle scelte difficili che le persone devono affrontare in situazioni estreme.