Formiche.net - Cosa sappiamo finora sul nuovo progetto ipersonico di Kratos

Leggi su Formiche.net

La startup statunitenseha annunciato l’avvio di une ambiziosoatto a sviluppare di undrone in grado di volare a velocità ipersoniche, ovvero superiori a Mach 5, cercando allo stesso tempo di rendere questo velivolo significativamente meno costoso da produrre rispetto a qualsiasi altro sistema simile esistente.Il ceo di, Eric DeMarco, ha rivelato quest’iniziativa in occasione di un’intervista rilasciata ad Aviation Week, durante la quale ha sottolineato che ilè, almeno per il momento, finanziato esclusivamente con fondi interni. Non sono ancora noti dettagli sulla maturità del design o sulle missioni previste per il velivolo; tuttavia, sulla base dell’uso del termine “drone” fatto da DeMarco, alcuni analisti suggeriscono che con molta probabilità questo sistema sarà riutilizzabile e dotato di un sistema di propulsione ad aria.