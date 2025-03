Liberoquotidiano.it - "Cosa mi hanno detto dopo Sanremo": Alessia Marcuzzi stravolta a Domenica In, l'orrore osceno

"Al Festival sono stata molto criticata per il mio modo di fare ma c'è stata unache mi è dispiaciuta perché dicevano che sembravo drogata ma la verità è che non mi sono mai drogata, non ho mai fatto chissà, nemmeno quando ero più giovane.":, ospite di Mara Venier aIn su Rai 1, lo haa proposito della sua ultima esperienza ae sui commenti ricevuti. "Questo mi è dispiaciuto perché mia figlia Mia ha 13 anni e può leggere alcune cose che non sono la verità e questo mi fa male", ha proseguito la conduttrice in preda allo sconforto. In ogni caso, haanche di essere rimasta molto contenta quando il conduttore Carlo Conti le ha chiesto di presentare insieme a lui la serata finale del festival: "Quando è arrivatoero contentissima della chiamata di Carlo Conti ma, allo stesso tempo, ho pensato 'Adesso non potrò più commentarlo da casa con i miei amici'".