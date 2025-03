Liberoquotidiano.it - "Cosa ho trovato di cattivo gusto": Clizia Incorvaia in lacrime per Eleonora Giorgi, lo sfogo dalla Toffanin

"Il cinema ha snobbato tantodopo la sua separazione da Rizzoli":, ospite di Silviaa Verissimo su Canale 5, lo ha detto a proposito della suocera, mamma del marito Paolo Ciavarro, che si è spenta all'età di 71 anni per un tumore al pancreas. "La gente tollera un uomo forte e indipendente, non una donna forte e indipendente", ha poi aggiunto l'influencer. Che ha fatto notare anche come siano cambuate le cose dopo la morte: "Tanti l'hanno osannata dopo la morte. Negli ultimi 30 anni queste persone non ci sono mai state. Hanno ostentato l'affetto per i like, l'hodi". Sulle critiche ricevute per essere tornata al lavoro dopo il lutto, invece, laha detto: "C'è un pregiudizio per cui, in caso di lutto, si debba essere sopraffatti dal dolore e si debba ostentare il dolore.