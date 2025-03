Quotidiano.net - Corsi di formazione, palestre, attività culturali: ecco i servizi di welfare aziendale più richiesti

Roma, 23 marzo 2025 – Otto lavoratori su dieci chiedono più soluzioni di. E’ questo uno dei principali risultati che emerge dal Rapporto Eudaimon Censis. Oltre l'80% degli italiani intervistati ritiene che Stato e istituzioni possano fare di più per migliorare il benessere psico-fisico individuale, mentre la necessità di un maggiore supportodiventa sempre più forte. Questo dato evidenzia come ilstia emergendo come un tema cruciale per la qualità della vita lavorativa. Se infatti l’88,9% dei lavoratori italiani conosce il, l’85,7% ne chiede l’introduzione all’interno del proprio posto di lavoro o il potenziamento laddove i benefit sono già esistenti. Il prossimo passo per le aziende è quello di proporsi come veri e propri “hub del”, capaci di accogliere le richieste di benessere che vengono dalle persone e di indirizzarle alle più corrette soluzioni.