Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli scatenato”

Leggi su Napolipiu.com

: “”">Un tempo erano gol, oggi sono milioni. L’asse Kvaratskhelia–Osimhen si è trasformato in un patrimonio da 150 milioni di euro: metà già incassata dalper il passaggio del georgiano al PSG, l’altra in arrivo grazie alla clausola da 75 milioni che libera Victor Osimhen verso una nuova destinazione. Come sottolinea Fabio Mandarini sul, la somma raccolta sarà la base per rifondare una squadra all’altezza della Champions e delle ambizioni di Antonio Conte.E proprio l’allenatore è stato chiaro sin da dicembre: “Se dovessimo essere bravi a rientrare in Europa, bisognerà rinforzare la rosa. Il presidente lo deve sapere”, aveva dichiarato dopo la vittoria contro il Torino. Da allora, Kvara è partito e il mercato di gennaio non ha lasciato tracce convincenti.