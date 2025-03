Justcalcio.com - Corriere dello Sport – i vantaggi e gli svantaggi di una scelta per vincere

2025-03-22 08:00:00 Arrivano conferme dal:Gli effetti dell’arrivo di ManciniQuesta, come quella di Tudor, non è immune da effetti collaterali. Il primo: Mancini non allena un club dal 2018 (lo Zenit) e in Serie A non mette piede dal 2016. Il secondo: Mancio non accetterebbe quattro mesi di contratto, ne vuole almeno 16. L’ultimo accordo con la Nazionale italiana fu di 4 milioni netti annui; dopo le dimissioni, in Arabia ne ha percepiti invece 25. Motta guadagna 5 milioni e ogni tipo di discorso con il tecnico marchigiano non potrà non partire da quella soglia. Rispetto a Tudor, qui si vola a cifre più alte. Infine, il fattore ambientale. Di Tudor i tifosi ricordano frasi come «la Juve è il miglior club del mondo», di Mancini invece le invettive ai tempi di Calciopoli, nonostante lui abbia detto di essere cresciuto, nel mito di Bettega, come tifoso della Juve.