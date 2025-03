Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Brunori a Palermo per sempre

2025-03-23 12:43:00 Arrivano conferme dal– In uncon poche certezze, per l’oggi e per il domani,è tornato ad essere un punto fermo. Come in un cammino circolare, in cui il rapporto fra le parti è arrivato al limite di rottura e adesso sembra ripartito con basi più solide e soprattutto utile ai destini della squadra che è quello che dovrebbe contare veramente. Siamo a 6 reti stagionali, capocannoniere dopo l’interregno prima di Insigne e poi di Le Douaron. Le media gol di Matteo è tornata ad essere quella delle prime due stagioni di B, più o meno un gol ogni due partite. Quel controverso girone d’andata, col capitano schierato solo 5 volte dall’inizio più spezzoni di pochi minuti, certamente incide sulle statistiche. D’altronde, i conti sono presto fatti: nei due anni con 36 e 37 partite all’attivo, le reti sono state realizzate 17; oggi siamo a 6 su 14 gare giocate dal primo minuto.