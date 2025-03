Biccy.it - Corona, l’escamotage per non ritirarsi dopo la figuraccia sul Papa

Settimane fa, Fabrizioaveva affermato con convinzione che Francesco Bergoglio – allora ricoverato per una polmonite – fosse già morto. “È morto, ma il Vaticano ce lo nasconde. Se fosse ancora in vita, perché non si fa sentire? Aspettate qualche giorno e vedrete. Se da qui ai prossimi cinque mesi uscirà un’immagine video dove parla dal vivo io mi ritirerò a vita. Quest’immagine non uscirà mai perché ilè morto“. Ovviamente ilnon è morto e proprio questa mattina si è affacciato da un balcone per mostrarsi in pubblico e salutare un gruppo di fedeli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VeryInutilPeople (@veryinutilpeople.it)Cosa farà ora Fabrizioalla luce di quanto successo? Si ritirerà davvero come promesso? Ovviamente no.