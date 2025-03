Laspunta.it - Cori, tra valle e monte c’è pure quella di mezzo. Il Comune usa due pesi e due misure con i cittadini

In molti ricorderanno il neologismo creato con le vicende romane, del mondo di. Per usare un parallelismo anche apotremmo dire che esiste unadinella quale pare perdere il timone e dove le azioni e le decisioni che vengono prese dal palazzo comunale appaiono alle volte incomprensibili.Succede così che ad una anziana di 95 anni ormai con gravi problemi di deambulazione e per la quale la Asl ha autorizzato un ausilio manuale, ilpiuttosto che verificare se sussistano le condizioni per l’autorizzazione, ovvero l’esistenza delle barriere architettoniche, chiede addirittura l’agibilità dell’intero stabile. Si avete letto bene. Ilchiede l’agibilità dell’intero stabile per fare salire a mano una carrozzina. Stranamente però una villa con tanto di ordinanza di demolizione ancora, ad oggi, non viene neanche scalfita dai solerti tecnici comunali che ci passano davanti tutti i giorni.