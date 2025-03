Internews24.com - Convocate Inter Women per la Fiorentina: le scelte di Piovani

di Redazioneper la: lediper il match in programma alle 12:30Oggi, domenica 23 gennaio andrà in scena, sfida valevole per la Poule Scudetto della Serie A femminile: questo l’elenco delleda misterper le nerazzurre. I dettagli dal comunicato del club meneghino.Dopo il 3-3 nel derby contro il Milan, l’torna in campo nella Poule Scudetto per la sfida sul campo della. Le nerazzurre di Gianpieroaffronteranno le viola domenica 23 marzo, con il fischio d’inizio previsto per le 12,30. La squadra di Gianpierooccupa in questo momento la terza posizione con 39 punti, mentre laè quarta con 32 punti. Queste ledi Gianpieroper la sfida:1 Cecilía Rán Rúnarsdóttir 3 Katie Bowen 5 Ivana Andrés 6 Irene Santi 7 Haley Bugeja 8 Matilde Pavan 9 Elisa Polli 10 Ghoutia Karchouni 12 Alessia Piazza 13 Beatrice Merlo 14 Chiara Robustellini 15 Annamaria Serturini 17 Beatrix Förd?s 20 Marie Detruyer 21 Martina Tomaselli 22 Olivia Schough 23 Lina Magull 24 Marija Ana Milinkovic 27 Henrietta Csiszàr 31 Tessa Wullaert 36 Michela Cambiaghi 40 Lidia Consolini 94 Rachele BaldiLeggi sunews24.