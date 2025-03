Lanazione.it - Convegno sull’erosione costiera: "Reale stop al progetto del porto"

"Ildeladesso deve fermarsi per trovare equilibrio tra economia portuale e turistica. Ad oggi la nostra rischia altrimenti di essere travolta". Parole chiare del sindaco Bruno Murzi ieri al“Erosione: sfide, soluzioni e prospettive future” a Villa Bertelli, a cura di Praesidiomaris, il Centro Studi del Lionismo “Massimo Fabio. "Sto parlando – ha aggiunto – a nome di balneari, albergatori, ristoratori, operatori turistici di tutta la costa. Non basta dire che si ferma l’idea di ampliare. La pausa deve essere, seria. Non possiamo accettare che nel frattempo si proceda sotto banco, che si vadano avanti gli atti mentre si parla di confronto. Fermiamoci davvero, e iniziamo a lavorare insieme su un obiettivo preciso: dimostrare che i danni dell’erosione possono essere contenuti".