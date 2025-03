Juventusnews24.com - Contratto Tudor Juve: durata, cifre e rinnovo automatico. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo allenatore bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: tutti i dettagli sull’accordo tra l’e il club. Ecco lee laIgorè ildella. L’ex calciatoreprende il posto di Thiago Motta per guidare la Vecchia Signora in questo finale di stagione ma non solo. Infatti, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sarà l’anche durante il Mondiale per Club di giugno.In caso di qualificazione alla prossima Champions League, ildisi rinnoverà automaticamente per un altro anno a circa due milioni di euro.Leggi suntusnews24.com