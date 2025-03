Ilrestodelcarlino.it - "Conto salato a carico dei cittadini"

"Ciarapica cerca di giustificare la condanna del Comune a pagare le spese legali con un comunicato intriso di menzogne e inesattezze. O è un somaro o mistifica i fatti". Infuria la polemica dopo che la Corte dei conti di Ancona in primo grado, e poi quella d’appello a Roma hanno assolto Tommaso Corvatta e Giulio Silenzi, sindaco e vice dal 2012 al 2017, da una denuncia anonima. Erano stati chiamati all’epoca a rispondere di danno erariale, per il mancato incasso da parte del Comune della tassa rifiuti ospedaliera del periodo 2006/2012. I due oggi si tolgono macigni dalle scarpe. Silenzi attacca duro: "il sindaco Ciarapica mostra di non sapere che non era affatto un atto dovuto, come invece sostiene, l’inserimento del Comune nell’azione giudiziaria avviata dalla Corte dei conti. Poteva farlo, ma non era obbligato e adesso il, salatissimo, lo pagano i civitanovesi".