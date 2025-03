Biccy.it - Conti, De Martino e Affari Tuoi citati ad Amici, reazione di Amadeus

Non solo Gazzelle e Sabrina Ferilli, ieri sera alla prima puntata del serale di24 c’è stato anche Alessandro Siani. In cinque minuti di monologo il comico napoletano è riuscito a citare Stefano De, i pacchi di, Carloe anche il Festival di Sanremo, tutto davanti ad!Siani ha decantato le grandi capacità di De, dicendo che sa fare tutto e poco dopo ha ricordato il Festival di Sanremo di Carloe l’enorme talento di Giorgia. Proprio mentre Alessandro ha detto che “Stefano fa tutto bene”, la regia ha inquadrato, che però ha sorriso e non ha fatto una piega.Stessa cosa anche quando Siani ha nominato Carloe Sanremo, Ama ha annuito per i complimenti fatti a Giorgia ed ha sorriso nuovamente. Ovviamente le citazioni a Stefano e Carlo e le reazioni dihanno fatto parlare più del monologo in sé.