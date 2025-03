Lanazione.it - Consiglio comunale, i duelli: "Su parchi, rifiuti e fibra solo risposte evasive"

PONTEDERANon soddisfano lericevute dalle opposizione durante l’ultimo question time del Comune di Pontedera. Non hanno convinto Fratelli d’Italia che ha anche provocatoriamente chiesto di abolire questo momento di (poco, secondo il loro parere) confronto e non ha convinto neanche la lista Pontedera a Sinistra che alla maggioranza ha chiusto delucidazioni su temi ambientali e sociali."Alla richiesta di conoscere un cronoprogramma di copertura con ladi connessione a internet di tutte le abitazioni del comune – ha detto Denise Ciampi, consiglieraPontedera a Sinistra – abbiamo ricevuto una risposta abbastanza articolata dell’assessora Sonia Luca, che ha indicato ciò che è stato sino ad oggi realizzato ma non ha dato chiarimenti rispetto alla previsione di copertura di frazioni o abitazioni isolate nel comune.