Sport.quotidiano.net - Consar Playoff, si alza il sipario con Siena

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cominciano oggi pomeriggio idellaRavenna. Al PalaCosta, la formazione giallorossa ospita(fischio d’inizio alle 18; arbitri Colucci e Di Bari; diretta in chiaro su vbtv.it) per gara1 dei quarti di finale. Si gioca al meglio delle 2 vittorie su 3, dunque la partenza è fondamentale. Il sestetto di coach Valentini ha chiuso la regular season al 3° posto, col numero record di vittorie (20). Nessuno è stato capace di fare meglio, nemmeno Prata e Brescia, che hanno terminato rispettivamente al 1° e al 2° posto. Le ultime 2 vittorie da 3 punti contro Acicastello e Macerata hanno riportato in carreggiata i ravennati che, una volta raggiunta la vetta della classifica, si erano impantanati sul più bello, piazzando un ruolino di marcia di 6 punti in 6 partite. I toscani invece hanno finito le fatiche di regular season con 8 vittorie consecutive, rimediando parzialmente ad un cammino deludente per rapporto alle ambizioni di primato manifestate in avvio di stagione.