Confindustria-Intesa Sanpaolo, martedì 25 marzo a Napoli focus sull’imprenditoria del Sud

Leggi su Ildenaro.it

25si terrà, presso la sede dell’Unione industriali dil’evento “Investimenti, innovazione, credito. Il valore del Mezzogiorno e le opportunità della Zes Unica”, organizzato da. Ildell’incontro saràdel Mezzogiorno e sulle leve di sviluppo per il territorio attivabili nell’ambito del nuovo accordo traper il quadriennio 2025-2028. I saluti d’apertura saranno affidati a Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione industriali di, e Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia. I lavori continueranno con la presentazione del rapporto “Check-up Mezzogiorno” realizzato dae da Srm – Studi e ricerche per il Mezzogiorno. Massimo De Andreis, direttore generale Srm Studi e Ricerche Mezzogiorno, e Natale Mazzuca, vicepresidente per le Politiche strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno, illustreranno le prospettive strategiche per l’industria al Sud.