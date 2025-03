Scuolalink.it - Concorso dirigenti scolastici 2023: scoppia il caso Campania, ricorsi su possibili irregolarità

Leggi su Scuolalink.it

Così come raccontato in queste ore su cronachesalerno.it, ilordinario perbandito nelsta sollevando numerose polemiche, rischiando di trasformarsi in uno scandalo di ampie proporzioni. Il bando prevedeva la copertura di 587 posti, distribuiti in diverse regioni italiane. La Lombardia si distingue per il numero maggiore di posizioni disponibili (155 .ilsuScuolalink.