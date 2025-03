Lanazione.it - Concessioni demaniali. L’opposizione torna all’attacco: "Serve una gestione corretta"

MONTE ARGENTARIO "A Porto Ercole un futuro in bilico trae immobilismo amministrativo". Il gruppo di opposizione Per l’Argentarioad occuparsi del porto portoercolese, in particolare sul tema delle"che si presenta oggi come una questione complessa, caratterizzata da incertezze e ritardi che minacciano non solo l’efficienza dellaportuale, ma anche la competitività e la legalità del mercato. Dal consiglio comunale del 31 gennaio – dice il capogruppo Marco Nieto (foto) – è emersa la conferma di quanto sostenuto in assise il 27 novembre 2024, che il Comune si prenda tutta la concessione del porto per 50 anni, ma a differenza di quest’ultimo consiglio dove si auspicava addirittura la presentazione di un progetto con il Dpr 509 per la messa in sicurezza del porto, si è cambiato addirittura rotta scoraggiando la presentazione di un progetto con lo stesso Dpr.