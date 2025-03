Ilfattoquotidiano.it - Conceiçao: “Voglio vincere la Champions League e per questo ho scelto il Milan”

“Volevo andare in uno dei campionati più forti del mondo. Ho il sogno e l’obiettivo dilae perhoil.” Sergioha svelato i motivi per cui hadi sposare la causa dei rossoneri. Partecipando al Coimbra Football Congress 2025, il tecnico portoghese ha parlato anche delle difficoltà che sta riscontrando in questa sua prima stagione da allenatore in Italia, così come delle pressioni mediatiche nei suoi confronti.“Sapevo delle difficoltà che avrei incontrato, in un contesto in cui non hola squadra, in cui non ho tempo per allenarmi e con l’obbligo di. Tuttavia, è un club storico che può darmi la possibilità di avvicinarmi a uno degli obiettivi della mia carriera, dopo aver vinto tanto in Portogallo”, ha sostenuto