Conceiçao lo sfogo amaro | Al Milan ogni giorno viene accostato un nuovo allenatore

o, 23 marzo 2025 - “Il mio sogno e il mio obiettivo è vincere la Champions, per questo ho scelto il. Può avvicinarmi a uno dei miei traguardi. Sapevo comunque che avrei trovato delle difficoltà e da un po' di tempoaccostano al club nuovi allenatori”. Sergioa tutto tondo. L'rossonero, complice la sosta nazionali, è stato protagonista in patria al Coimbra Football Congress 2025. Dopo sette anni al Porto, durante i quali ha vinto undici titoli tra campionati, Coppe e Supercoppe del Portogallo, il tecnico è subentrato a Fonseca a fine 2024, vincendo subito la Supercoppa battendo Juventus e Inter: “Ero comunque consapevole delle complicazioni, in un contesto in cui non ho scelto la squadra, non ho avuto tempo per allenare e con l'obbligo di vincere”.