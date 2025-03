Inter-news.it - Conceicao dimentica la realtà: «Voglio Champions League col Milan!»

Sergio, allenatore del, ha raccontato durante il Coimbra Football Congress i suoi primi mesi al. Tra le motivazioni ce n’è una alquanto utopica, le parole riprese da Sport Mediaset.SOGNATORE – Sergioha spiegato il motivo della sceltatra dicembre e gennaio: «Volevo andare in uno dei campionati migliori al mondo. Sogno e punto a vincere laed è per questo che ho scelto il mio attuale club. Sapevo le difficoltà che avrei incontrato, in un contesto in cui non ho scelto io la rosa, dove non ho tempo per allenare la squadra e dove ho l’obbligo di vincere. Tuttavia è un club storico, che può darmi la possibilità di avvicinarmi a uno degli obiettivi che ho per la mia carriera, dopo aver vinto così tanto in Portogallo»., le difficoltà post-Inter in SupercoppaMOMENTO COMPLICATO –ha poi spiegato le sue difficoltà: «In 30 giorni abbiamo giocato 9 partite: non abbiamo avuto tempo per allenarci, il che è estremamente complicato.