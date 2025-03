Ilnapolista.it - Conceiçao: «Al Milan non ho scelto io la rosa, non ho tempo per allenare e ho l’obbligo di vincere»

Leggi su Ilnapolista.it

Sergio, allenatore del, è al Coimbra Football Congress, un evento organizzato in Portogallo che riunisce esperti per discutere degli ultimi sviluppi nel calcio.Leggi anche:: «Le chiacchiere su di me? A volte si manca di rispetto a chi lavora ancora qua»: «Non ho avuto grandi possibilità di dare una mia impronta»«Volevo andare in uno dei campionati migliori al mondo – dichiarasulla scelta di accettare la panchina del-. Sogno e punto ala Champions League ed è per questo che hoil mio attuale club. Sapevo le difficoltà che avrei incontrato, in un contesto in cui non hoio la, dove non hoperla squadra e dove hodi. Tuttavia è un club storico, che può darmi la possibilità di avvicinarmi a uno degli obiettivi che ho per la mia carriera, dopo aver vinto così tanto in Portogallo».