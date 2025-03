Calciomercato.it - Conceicao accusa i dirigenti: “Pensano solo a salvarsi la pelle”

Leggi su Calciomercato.it

Parole al vetriolo da parte dell’allenatore rossonero che si scaglia contro i calciatori e la società: dichiarazioni durissimeNon c’èla Juventus tra le big che vivono un momento di difficoltà. Mentre a Torino sono pronti al cambio in panchina tra Motta e Tudor, al Milan l’esonero non ha avuto l’effetto sperato.: “la” (LaPresse) – Calciomercato.itDa Fonseca anon si è avuta quella inversione di tendenza che ci si aspettava ed ora per i rossoneri raggiungere il quarto posto rappresenterebbe una sorta di miracolo sportivo. Ecco perché si parla da settimane ormai di un nuovo cambio in panchina con la certezza che il portoghese non sarà confermato a fine stagione.Forse anche per questo Sergioha approfittato della presenza al Coimbra Football Congress 2025 per dire la sua sulla situazione che sta vivendo al Milan e non ha risparmiato parole al vetriolo alla società.