Con maglie ovali o piatte, oversize o multifilo. In ogni caso il regalo perfetto da fare o da farsi, per celebrare l'arrivo della Primavera

Acciaio, oro bianco, argento. I bracciali a catena sono creazioni ideali per essere indossate tutti i giorni e in tutte le occasioni. Eleganti ma ricchi di verve, senza tempo ma anche attuali. Sono il dettaglio di stile che aggiunge inequivocabilmente il tocco di classe all’outfit da donna. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X A secondalavorazione, spaziano dall’estetica vintage elegante, allo stile urban-chic industriale fino alle atmosfere wildmotocicletta.