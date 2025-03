Ilgiorno.it - Comune e Gdf siglano il patto anti-evasione

Una maggiore collaborazione e uno scambio di informazioni più efficace per combattere meglio in città l’fiscale, anche riguardo a tributi come la tassa di soggiorno, ma pure il commercio abusivo, la contraffazione dei prodotti, l’esecizio abusivo di attività come bed and breakfast e affitti brevi di alloggi. È quanto metteranno in campoe Comando provinciale della guardia di finanza di Monza e Brianza con un accordo, di durata triennale, che aumenterà la cooperazione per "migliorare - spiegano dal municipio - l’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare fenomeni died elusione tributaria e situazioni illecite, per affermare la legalità, il recupero dell’fiscale e l’emersione del sommerso". Il protocollo d’intesa ha ricevuto il via libera con l’approvazione l’altro giorno da parte della Giunta guidata dalla sindaca Laura Borella (foto).