Compleanno Samuel il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 47 anni – FOTO

di Redazione, ilper i47. Ecco il pensiero del club nerazzurro per l’ex difensoreGiornata speciale per Walter, che oggi compie 47. L’Inter ha voluto omaggiare l’ex giocatore nerazzurro con questo.Certe mura non crollano mai ?Buon, The Wall! ???#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) March 23, 2025 Il 23 marzo 1978 nasceva in Argentina un difensore destinato a diventare una colonna portante. Walter, soprannominato “The Wall” per la sua impenetrabilità difensiva, ha vestito la maglia nerazzurra dal 2005 al 2014, collezionando 236 presenze e segnando 17 gol, molti dei quali decisivi. La sua grinta, l’intelligenza tattica e la leadership silenziosa lo hanno reso un beniamino dei tifosi.