Come sta andando il mercato dei giocattoli in Italia e nel mondo

Roma, 23 marzo 2025 – E’ un settore dinamico, ma anche dall’offerta molto variegata, quello dei. E’ ormai una consuetudine trovare, nei negozi specializzati, adulti che con la scusa di acquistare prodotti da intrattenimento per i propri figli, finiscono per farsi un regalo, scegliendo qualcosa che li possa far tornare bambini, ed evadere almeno un po' dai problemi e dalle ansie delle proprie giornate. Non a caso, anche le offerte commerciali riguardano sempre più giochi degli anni ‘80,gli emulatori che riproducono in una sola consolle tutti i principali videogiochi degli anni passati, o riedizioni di giochi in scatola vintage, e assecondano un fenomeno definito dagli esperti "kidult". Dati delglobale deiStando ai dati della Research and Markets, ie ildei giochi sono stati valutati 131,5 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che il settore raggiungerà i 219,6 miliardi di dollari entro il 2030.