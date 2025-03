Come si trovano le cose attualmente nella competizione di questa stagione

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-22 18:33:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvinews appena arrivata in redazione:Mentre artisti del calibro di Inghilterra e Galles hanno gli occhi saldamente fissati sulle rispettive campagne di qualificazione per la Coppa del Mondo del 2026, altrove rimane la piccola questione della Lega delle Nazioni.Ladideve ancora essere decisa, con i quarti di finale e le partite di play-off-entrambe a due zampe-in corso.Mentre lesinegli ultimi otto-composti dalle squadre che sono finite prima e seconda in ciascuno dei quattro gruppi della lega A-i titolari della Spagna incontrano i Paesi Bassi a Valencia domenica con il livello di pareggio al 2-2.In una ripetizione della finale della Coppa del Mondo 2018, la Francia ospita Croazia che cerca di ribaltare un deficit di due goal dalla prima gamba, mentre la Danimarca porta un sottile vantaggio per 1-0 nel loro gioco con il Portogallo.