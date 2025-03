Quotidiano.net - Come sarà la vita di Papa Francesco nei due mesi di convalescenza

Leggi su Quotidiano.net

Città del Vaticano, 23 marzo 2025 – Da giorni fremeva, accompagnato avanti e indietro nei corridoi del decimo piano del policlinico Agostino Gemelli per un po’ di fisioterapia motoria, pur rimanendo sempre sulla carrozzina. Ora perarrivano le dimissioni a sorpresa dal nosocomio romano dopo 6 settimane di degenza blindatissima e anche funestata da continue fake news sulle sue reali condizioni. I medici dell’équipe ospedaliera hanno dato l’ok, dopo aver sciolto già la prognosi mentre da due settimane il quadro clinico dirisulta stazionario. A doctor walks past a murals depicting Pope Francis inside the Gemelli Hospital, where Pope Francis is hospitalized, in Rome, Italy, 28 February 2025. Pope Francis was admitted to the Agostino Gemelli Hospital in Rome on February 14 due to a respiratory tract infection.