Come risparmiare sui voli nel 2025, giorni e orari in cui prenotare

Volare risparmiando è il sogno di ogni viaggiatore. A questo proposito, il report Smart Travellingdi eDreams offre una serie di dati utili.Il rapporto ha analizzato le prenotazioni effettuate nel corso del 2024, individuando i periodi migliori per acquistare biglietti aerei a prezzi vantaggiosi. Partendo dalla legge fondamentale dell’economia, quella che lega il prezzo alla domanda e all’offerta, l’analisi fa emergere strategie precise che possono fare la differenza per chi desidera volare spendendo meno.intercontinentaliChi sogna una meta lontana neldovrebbe considerare ditra la fine dell’estate e l’autunno. Secondo il report, nel 2024 un volo intercontinentale dagli aeroporti italiani è costato in media 873 euro, ma chi ha prenotato a settembre ha speso circa 778 euro.