Come lavorare per Conad | un sito per fare domanda

Forlì, 23 marzo 2025 - Cia, una sigla che sta per Commercianti Indipendenti Associati, è una delle cinque cooperative che fanno parte del colosso nazionale. Qualche giorno fa ha lanciato un suo portale, la cui principale finalità è la ricerca del personale, ma vuole essere anche un mezzo per condividere la storia e la filosofia aziendale. “Cia – spiega l’amministratore delegato Luca Panzavolta – è una realtà in continua crescita, grazie a un forte legame con il territorio e a un modello cooperativo che mette le persone al centro. Per sostenere il nostro sviluppo è necessario rendere il processo di ricerca e selezione del personale sempre più accessibile e trasparente. Per questo abbiamo investito in un nuovo strumento digitale, di moderna concezione, ma costruito sulla base della nostra etica e dei nostri valori di sempre: competenze, passione, formazione e accompagnamento delle persone in un percorso di crescita professionale e imprenditoriale continuo”.