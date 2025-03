Serieanews.com - Come giocherà la Juve di Tudor: un cavallo di Troia per il prossimo allenatore

Leggi su Serieanews.com

Ladi Igorsta per prendere forma: si ripartirà dalla difesa a 3: un modulo caro al tecnico e con un obiettivo ben specificoNasce ladi: difesa a 3 con un obiettivo ben chiaro – SerieAnewsManca soltanto l’ufficialità ma potrebbe essere solo questione di poche ore poi sarà tutto definito. Thiago Motta di fatto non è più l’dellantus. All’italo-brasiliano non è stata concessa nemmeno l’ultima spiaggia del Genoa, la gara in cui poter rimettere a posto le cose e ripartire.La decisione in chiave bilancio – il suo esonero sarebbe influito sultrimestre da “aggiustare” eventualmente con una cessione di un big a giugno – è stata spazzata via dal timore di perdere altro terreno per la Champions League. E così ribaltone immediato, con il nuovo tecnico già a Torino e pronto ad insediarsi alla Continassa.