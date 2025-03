Sport.quotidiano.net - Come giocherà la Juve di Tudor. Tornano i cross per Vlahovic

Roma, 23 marzo 2025 – Con l’ufficializzazione dell’esonero di Thiago Motta, l’avventura di Igorsulla panchina dellantus è pronta a cominciare e, già prima che il croato diriga il suo primo allenamento, è parecchia la curiosità supotrebbe giocare la squadra sotto la sua guida. Al momento, pertanto, si può ragionare solamente in base ad alcuni indizi riguardanti le sue esperienze passate, e in questo senso è possibile tracciare un’ipotesi dintus molto diversa da quella che si è vista in questa stagione con Motta. Posto chenon è un integralista dal punto di vista tattico, pur avendo giocato sia a tre che a quattro in difesa, ha comunque sempre mostrato una certa predilezione per la prima, ed è probabile che faccia lo stesso in bianconero. La scorsa stagione, subentrando a Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, il croato virò dal 4-3-3 del predecessore al 3-4-2-1, senza soluzione di continuità.