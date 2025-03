Oasport.it - Come cambia il tabellone di Musetti a Miami con l’eliminazione di Tsitsipas. Moria di teste di serie, ma c’è Djokovic…

Non soltanto Lorenzoavanti a, non soltanto un ottavo di finale che si presume essere pesantissimo (Novak Djokovic, nel molto probabile caso in cui il serbo batta l’argentino Camilo Ugo Carabelli). Ma anche, in quel delle parti dell’Hard Rock Stadium, unche inizia are in maniera significativa.Nella sezione di quarti di finale del toscano e del serbo, infatti, è uscito di scena Stefanos. A dire il vero, il greco già non aveva offerto una grande prestazione contro il portacolori di Taiwan (in linguaggio sportivo Cina Taipei) Chun-hsin Tseng, dovendolo rimontare in tre set, ma questa volta, contro il più quotato Sebastian Korda, ha dovuto cedere il passo. Sarà così l’americano a giocarsi un ottavo importante, potenzialmente contro Gael Monfils, ma resta da vedere se il francese riuscirà a battere lo spagnolo Jaume Munar, in questo periodo particolarmente ispirato.