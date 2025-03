Tvplay.it - Colpo di scena Juve, ribaltone improvviso: Vlahovic mollato, vogliono un altro bianconero

Allasi continua a discutere di futuro, e non solo per quello che riguarda il posto di Thiago Motta. Anche sull’addio diarrivano novità sorprendenti dall’estero.Non c’è solo la questione allenatore a tenere banco in casa bianconera. Mentre sui media c’è apprensione per l’annuncio di Igor Tudor come nuovo tecnicoal posto di Thiago Motta, anche altre questioni impegnano la dirigenzantina. In particolare il futuro più a lunga portata, con i cambiamenti da apportare alla rosa in estate. Lantus subirà un’altra rivoluzione prima del via della nuova stagione, eè uno dei nomi più discussi.diun. (LaPresse) TvPlay.itTudor avrà un contratto fino al termine di questo campionato, e non è chiaro se ci sono possibilità di prolungamento o se in estate Giuntoli andrà a caccia di un nuovo allenatore.