Ilgiorno.it - Colpi di pistola contro un negozio

Leggi su Ilgiorno.it

Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 marzo, a Tradate, sono stati esplosi a breve distanza cinquedidi grosso calibro, poco dopo la mezzanotte. Nel mirino è finita la vetrina di unin corso Bernacchi, la strada principale del paese. I residenti hanno sentito distintamente il rumore e sono stati svegliati nel cuore della notte. Il motivo? Ancora sconosciuto, anche se non è la prima volta che viene presa di mira l’attività, che ora potrebbe essere chiusa per questione di ordine pubblico. Sul caso indagano i carabinieri della Tenenza di Tradate, anche analizzando i filmati delle vecchie e nuove telecamere della zona, che già in passato avevano mostrato di essere la chiave di volta per risolvere in tempi rapidi alcuni fatti criminosi. Intanto cresce l’allarme tra i cittadini sulla questione sicurezza, dopo la recente aggressione in casa ai danni di una commerciante.