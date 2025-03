Tvplay.it - Colpaccio Tonali, cifra monstre per la firma: 100 milioni

Leggi su Tvplay.it

Il centrocampista Sandroè tra i principali protagonisti in serie A. I numeri parlano chiaro e a favore del Nazionale.Quando è stato coinvolto nello scandalo scommesse in molti pensavano che non avrebbe più reagito e che tutto ciò avrebbe condizionato la sua carriera. Invece Sandrosta recuperando alla grande e sta dimostrando di essere uno dei più grandi talenti non solo italiani ma a livello internazionale.per la: 100(Lapresse) TvPlayè rientrato in questa stagione e lo sta facendo nel migliore dei modi, regalando grosse risposte e diventando pian piano uno dei perni del centrocampo bianconero. In campionato dove sta trascinando il club nella zona europea e nelle coppe con il Newcastle che ha vinto un titolo dopo anni ed una lunghissima attesa.