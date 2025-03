Tvplay.it - Colpaccio Milan, affare dal Real Madrid: pronti 30 milioni

Leggi su Tvplay.it

Ilprepara un colpo da maestro, puntando direttamente a un giocatore del, per il quale saranno necessari circa 30di euro.Il rapporto fra ile ilè uno di quelli che negli anni si sono sempre più consolidati e il calciomercato ne è una lampante dimostrazione. Basti ricordare gli affari che hanno portato in Serie A alcuni giocatori quali Theo Hernandez, Brahim Diaz e di recente Alex Jimenez. Ciò vuol dire che le idee dei rossoneri con mire blancos possono trovare delle opportunità chiare nellatà.dal30(LaPresse) – tvplay Sarà anche per questo che in vista della prossima stagione, i vertici della societàese hanno puntato a uno dei calciatori di rilievo del. Infatti, sarà necessario dare un segnale importante rispetto alle scelte che si compiranno, poiché la stagione attualmente in corso ha insoddisfatto sia il club nei suoi obiettivi che i tifosi nelle aspettative.