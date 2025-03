Quotidiano.net - Colloqui di pace in Arabia Saudita: attese novità tra USA, Russia e Ucraina

Leggi su Quotidiano.net

L'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, ha detto di aspettarsi "progressi concreti" sullaindaidomani incon la. Oggi la delegazione americana incontra quella di Kiev. Witkoff ha detto che lo scenario in Europa oggi è "molto diverso dalla Seconda guerra mondiale". Vladimir Putin "non vuole "conquistare tutto" il Vecchio Continente, ha sottolineato il funzionario secondo il quale il leader del Cremlino "non è una cattiva persona, è molto intelligente".