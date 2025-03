Quotidiano.net - Colloqui a Riad: Umerov discute di energia e pace con gli USA

Leggi su Quotidiano.net

"Abbiamo concluso il nostro incontro con il team americano. La discussione è stata produttiva e mirata: abbiamo affrontato punti chiave, tra cui l'". Lo scrive su X il ministro della Difesa ucraino Rustem, impegnato aneicon la delegazione statunitense. "L'obiettivo del presidente Volodymyr Zelensky è garantire unagiusta e duratura per il nostro paese e il nostro popolo, e, per estensione, per tutta l'Europa. Stiamo lavorando per rendere questo obiettivo una realtà".